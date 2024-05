Isola dei Famosi | Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dal programma

News Tv. Doveva essere l’edizione con meno ritiri nella storia del programma , come si era auspicata la conduttrice Vladimir Luxuria nel corso della prima puntata, ed invece passerà alla storia come l’edizione più sfortunata e discussa della storia de “L’Isola dei Famosi“. Un altro concorrente ha ... Continua a leggere>>

Ci dovrebbe essere un cambio di programma all’orizzonte per L’Isola dei Famosi 2024 e per i fan che seguono il reality. Infatti, una trasmissione molto seguita e amata dal pubblico prenderà avvio a maggio 2024, così che Mediaset dovrebbe mandarla in onda in prima serata di lunedì al posto de ...

Continua a leggere>>