Isola dei Famosi 2024 stasera non va in onda - giovedì 2 maggio 2024 | perchè? Il motivo

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’dei, non va insu Canale 5. Il reality show presentato da Vladimir Luxuria con la presenza in studio degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese salta anche l’appuntamento di questo. Cosa è successo? E cosa andrà inal suo posto? Perché l’deinon va inoggi,, non va inL’dei ...

L’ Isola dei famosi di Vladimir Luxuria potrebbe chiudere prima del previsto: come stanno le cose sul futuro Anche questa sera L’ Isola dei famosi di Vladimir Luxuria non andrà in onda su Canale Cinque. Il reality di Mediaset sarà sostituito in programma dalla soap campione di ascolti Terra Amara, ... Continua a leggere>>

Brutte notizie dall’ Isola dei Famosi 2024 , altri due concorrenti sono stati portati lontano dalla spiaggia in cui vivono con il resto del gruppo. Ed è per questo che, dopo i numerosi ritiri, ce ne potrebbero essere presto degli altri . Infatti, la produzione del reality ha annunciato che altri due ... Continua a leggere>>

Ci dovrebbe essere un cambio di programma all’orizzonte per L’Isola dei Famosi 2024 e per i fan che seguono il reality. Infatti, una trasmissione molto seguita e amata dal pubblico prenderà avvio a maggio 2024 , così che Mediaset dovrebbe mandarla in onda in prima serata di lunedì al posto de ... Continua a leggere>>

Questo incredibile video vi mostra la luce a 10 trilioni di fotogrammi al secondo - Due creatori hanno filmato il fenomeno più veloce conosciuto con una tecnologia rivoluzionaria: ecco il video.

Continua a leggere>>

Tutti i Live Serie A Serie B Champions League Europa League Formula 1 Moto GP Altri sport Drive Up - Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Amici Grande Fratello Sanremo 2024 Adesso Teatro Mostra del Cinema di Venezia Festival di Cannes L'Isola dei famosi Vernice Coming Soon ...

Continua a leggere>>

Isola, la fidanzata di Pietro critica Luxuria: 'Una conduttrice che prende in giro' - Sui social la fidanzata di Pietro Fanelli ha avuto da ridire sulla conduzione di Vladimir Luxuria e per come ha salutato il compagno ...

Continua a leggere>>