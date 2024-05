ioleggoperché | in arrivo alle scuole 116mila libri

Maggio dei libri alla “Bindi”, presentazione del volume su Rosa Genoni - L’evento, patrocinato dal Comune di Giulianova, è organizzato nell’ambito del “Maggio dei libri”. “La donna che amava i corsetti” ha come protagonista una figura molto importante per la moda italiana, ...

A Bari dal 5 al 7 luglio torna Lungomare di libri - Dal 5 al 7 luglio, per il quarto anno, torna a Bari Lungomare di libri. La giunta comunale ha infatti approvato lo svolgimento della manifestazione culturale che, come ormai da tradizione, è ospitata ...

The Witcher: nei libri c'è la scusa perfetta per giustificare il nuovo Geralt di Rivia - Henry Cavill ha lasciato The Witcher e nella quarta stagione il protagonista Geralt di Rivia avrà il volto di Liam Hemsworth: come verrà giustificata la cosa a livello narrativo, se verrà giustificata ...

