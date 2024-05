Interviste impossibili ai padri della patria | quando il saggio si fonde con la creatività storica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 2 maggio 2024) InaiRenzo Parodi combina, con competenza, garbo e ironia, l’analisi meticolosa degli eventi che portarono all’unità nazionale con uno sguardo, volutamente pessimista, sull’Italia di oggi. I quattro moschettieri del Risorgimento vengono setacciati ai raggi X per analizzare episodi celebri la cui interpretazione non sempre trova coincidenza nei singoli punti di vista. Il primo personaggio a essere analizzato è Vittorio Emanuele II. L’autore non fa misterosua scarsa stima nei confronti del re galantuomo, unanimemente riconosciuto come il miglior sovrano, o forse sarebbe più appropriato dire il meno peggiore, prodotto da Casa Savoia. Il sovrano viene descritto come un goffo e un rozzo opportunista, privo di qualunque decenza morale. ...