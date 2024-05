Internazionali d’Italia Roma 2024 | orari e campi allenamento venerdì 3 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Glie il programma suid’degliBNLper la giornata di. Manca ancora una settimana all’inizio del torneo, ma già tanti giocatori sono arrivati al Foro Italico per acclimatarsi in vista del quinto Masters 1000 stagionale, il terzo su terra rossa. Ovviamente non sono ancora presenti tutti i big, ma spiccano nomi importanti come Osaka, Badosa, Mirra Andreeva, Jabeur, Davidovich Fokina e Tommy Paul. Di seguito il programma completo con tutti gli. GRAND STAND Ore 11 – Jabeur Ore 12:30 – Osaka Ore 16:00 – Schwartzman CAMPO 3 Ore 15 – Garin/Daniel Ore 16 – Kukushkin/Abbagnato Ore 17 – Davidovich Fokina/Medjedovic CAMPO 5 Ore 15 – Jabeur Ore 16 – Giron/Kovacevic CAMPO ...