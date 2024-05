Interessi zero Tempi di magra per le banche cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 2 maggio 2024) In Cina, non è certo un mistero, i piccoli istituti se la passano decisamente male, imbottite come sono di titoli di Stato e per questo esposte al debito sovrano del Dragone. E gli effetti si vedono, anche sugli istituti maggiori, quelli quotati in Borsa per intendersi. I margini di interesse presso leche figurano sui listini, infatti, continuano a ridursi, al punto da aver perso in questi ultimi mesi fino al 70%. Più nel dettaglio, su 58quotate, 39 di queste hanno perduto il 67% dei propri margini, scendendo sotto la soglia psicologica del 2%. In altre parole, gli istituti, piccoli o grandi che siano, non riescono più a generare reddito. Perché? Il reddito danetto è la differenza tra glipagati da una banca e gliricevuti su un ...