Incidente stradale - due ragazzine investite sui viali nei pressi della scuola

Bologna, 1 maggio 2024 – incidente mortale questo pomeriggio, poco prima delle 16, in località Pian di Lama (Monzuno). Nel frontale tra due auto ha perso la vita una mamma di 33 anni. Intervenuti carabinieri, il 118 e l'elisoccorso, non c'è stato purtroppo nulla da fare per la mamma che era alla ...

Continua a leggere>>