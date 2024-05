Incendio tetto a Garbagnate - sei squadre di Vigili del fuoco in azione | VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2024)suldi una palazzina aMilanese. Alle 17,30 di oggi, giovedì 2 maggio, è scattata l’emergenza che ha fatto inviare aseideideldel Comando di Milano. E’ scoppiato un unche ha colpito i pannelli fotovoltaici di una palazzina di tre piani in via Leonardo ...

garbagnate Milanese, i pannelli fotovoltaici di una palazzina vanno a fuoco: sei squadre di pompieri al lavoro - Intorno alle 17.30 le fiamme hanno interessato l’edificio, su tre piani, da cui i residenti sono evacuati allarmati dal fumo ...

Continua a leggere>>

Pannelli solari innescano un incendio: fiamme sul tetto di un palazzo - Prima la scintilla, poi le fiamme. Un incendio partito dai pannelli solari ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani al civico 26 di via Leonardo Da Vinci a garbagnate Milanese. È successo ...

Continua a leggere>>

Pannelli fotovoltaici vanno a fuoco: evacuato palazzo da tre piani a garbagnate Milanese - I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti intorno alle 17:30 di oggi, giovedì 2 maggio, in via Leonardo da Vinci a garbagnate Milanese. In cima a una palazzina di tre piani, infatti, ...

Continua a leggere>>