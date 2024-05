Incendio in cucina - paura per due anziani a Viareggio

(Di giovedì 2 maggio 2024)(Lucca), 2 maggio 2024 -intorno alle 21 del primo maggio a, in via Sant’Andrea. I vigili del fuoco del distaccamento disono intervenuti per soccorrere le due persone anziane che si trovavano all'interno. La squadra ha portato fuori i dueche erano leggermente intossicati per aver respirato il fumo della combustione; sono stati soccorsi dal 118. L'ha interessato la stanza adibita a

