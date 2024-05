Inaugurato il centro diurno sanitario per persone con autismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Prato, 2 maggio 2024 – “Con questa inaugurazione viene messa a disposizione della città e di chi ne ha bisogno una struttura bella, ma anche inserita ed integrata in un contesto come quello dell'oratorio di Sant'Anna, che permetterà agli uni di conoscere e accogliere gli altri. Per questo esprimo grande soddisfazione”. Con queste parole il vescovo di Prato Giovanni Nerbini ha commentato l'inaugurazione ufficiale del nuovopercon, che si trova in viale Piave 18 a Prato. La struttura, gestita dalla Fondazione Opera Santa Rita in stretta collaborazione con l'Asl, è autorizzata ed accreditata ad ospitare 20 utenti adulti. La convenzione con L'Asl Toscanaprevede 9 posti. Il...