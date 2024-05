In giro per Latina con l’eroina pronta per lo spaccio | arrestato 46enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – I carabinieri della locale Stazione diScalo, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino classe 78 per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. L’, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di complessivi 5 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina suddivisa in dosi, nonché della somma di denaro contante di euro 30,00 ritenuta provento dell’attività illecita. Il, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di questo Comando in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...