In caso di cisti nei plessi corioidei basta il Bitest per scongiurare una trisomia?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Buonasera dottore. Ho 37 anni e durante l’ecografia premorfologica alla 19esima settimana mi è stato detto che il feto ha dellemillimetriche nei. Essendo l’unico soft marker presente, la mia ginecologa ritiene che non sia necessario approfondire. Ilera ok e mostrava un rischio basso per le trisomie. Posso davvero star tranquilla? La ringrazio in anticipo per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.