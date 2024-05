In attesa di vederla in versione Bella Addormentata

(Di giovedì 2 maggio 2024) Soli 28 anni, eppure ben 9 edizioni del Met Gala alle spalle. La carriera di Kendall Jenner si snoda attraverso moltissimi traguardi fashion, dalle sfilate ai red carpet allo street style: ma sono proprio i momenti – ops, gli outfit – immortalati negli anni sulle scale del Metropolitan Museum di New York a restare più impressi nella nostra memoria. Kendall Jenner: il suo stile in 10 look X ...

L'8 aprile 2024 si verificherà una spettacolare eclissi solare totale , la più lunga degli ultimi 100 anni negli USA. In molte località l'oscuramento completo del Sole sarà superiore ai 4 minuti, un'occasione imperdibile anche per gli scienziati che potranno studiare nel dettaglio la corona solare. ... Continua a leggere>>

attesa per la partita, a Marsiglia arrivati i primi tifosi atalantini - Foto e video - Per la serata, del resto, si annuncia tutto esaurito: da Bergamo sono attesi poco meno di 2.800 supporters, 2.779 nel settore ospite, qualcuno in tribuna. Saranno oltre 1.000 gli agenti schierati per ...

Continua a leggere>>

I CòSang di nuovo insieme sul palco, evento il 17 settembre a Napoli - MILANO (ITALPRESS) - A 12 anni da quando le loro strade si sono separate e chiunque, dal pubblico ai colleghi rapper, ne chiedeva il ritorno, i CòSang han ...

Continua a leggere>>

I Co'Sang di nuovo insieme sul palco, evento il 17 settembre a Napoli - MILANO (ITALPRESS) - A 12 anni da quando le loro strade si sono separate e chiunque, dal pubblico ai colleghi rapper, ne chiedeva il ritorno, i ...

Continua a leggere>>