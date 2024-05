Ilaria Salis fuori | il sondaggio Ghisleri - cosa accadrebbe se si votasse oggi

(Di giovedì 2 maggio 2024) Fratelli d'Italia al 27,5 seguito dal Pd al 20,5%. È quanto emerge dalEuromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto alle prossime elezioni europee. Movimento 5 Stelle al 17% quindi Forza Italia all'8,8 che supera di poco la Lega al 8,4%. La lista Stati Uniti d'Europa supererebbe la soglia di sbarramento raggiungendo il 4,5% mentre Avs con il 3,8 e Azione con il 3,7 sarebbero poco sotto. La lista promossa da Michele Santoro 'Pace terra dignità' si ferma al 2% e all'1,8 Libertà promossa da Cateno De Luca. Su questa base Euromedia Research, ha anche simulato un'attribuzione dei seggi: Fdi 24, Pd 18, M5S 15, Fi 8, Lega 7 e Stati Uniti d'Europa 4. Avs, Azione e le altre liste, se non supereranno la soglia, non avranno eletti. Insomma a quanto pare non ci sarebbe al momento alcuno effettoper Fratoianni e Bonelli. ...

