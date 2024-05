Il vergognoso caso Sanchez che la sinistra ignora

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Titolava due giorni fa Der Spiegel: “Ilspettacolo di Pedroha convertito la politica spagnola in una telenovela”. Ma cosa sta succedendo nel paese iberico? Per capirlo bisogna tornare all’esito elettorale del luglio scorso, quando il socialista, pur perdendo le elezioni, ha messo in piedi una maggioranza con una varietà di partiti che hanno idee e storie diverse, compresi gli indipendentisti catalani e Bildu ossia gli ex terroristi dell’Eta che in passato hanno ucciso diversi esponenti del suo partito sollevando per altro la critica dei vecchi dirigenti socialisti come Gonzalez, scandalizzato per questa scelta. Per mettere insieme questa maggioranzaha dovuto pagare dazio promettendo tra le altre cose una amnistia per i golpisti catalani, palesemente incostituzionale, che ha fatto ...