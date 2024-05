Il trimestre ammazza-gufi | Pil e inflazione - Italia meglio della Ue

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il declino continuano a vederlo solo i. Il Pil cresce dello 0,3% nel primoe dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una variazione acquisita per il 2024 del 0,5%. Un dato che ci allinea allo 0,3% dell'eurozona e ci fa superare le economia più avanzate di Francia e Germania (entrambe ferme a +0,2%). A diffondere la stima preliminare è l'Istat, che rileva anche un rallentamento dell'al +0,9% nel mese di aprile su base annua (rispetto al 2,8%Ue) e un +0,2% su base mensile, mentre le retribuzioni contrattuali orarie segnano un +0,3% a marzo rispetto a febbraio e una crescita del 3% su base annua. A completare il quadro macroeconomico provvede la Banca d'con il suo rapporto sulla stabilità finanziaria. Da Palazzo Koch osservano che «pur in presenza di ...

Camping World registra un fatturato inferiore nel 1° trimestre e non raggiunge le stime sull'EPS - LINCOLNSHIRE - Camping World Holdings, Inc. (NYSE: CWH), il concessionario americano di articoli ricreativi, ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024, co ...

Leggi su (it.investing)

Prada a gonfie vele, il 2024 parte forte (+16%). Bertelli: "Continuiamo ad investire" - Prada continua a galoppare: una crescita costante certificata dai primi dati, molto positivi, relativi al 2024.

Leggi su (arezzonotizie)

Utili di Janus Henderson Group: un’anteprima - Janus Henderson Group (NYSE:JHG) pubblicherà i prossimi risultati degli utili questo giovedì 2 maggio. Per tutte le informazioni in merito, ecco la tua ...

Leggi su (it.benzinga)