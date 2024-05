Il senso cristiano dell’uomo secondo Reinhold Niebuhr

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Vittorio Mathieu nella sua introduzione a un’edizione pubblicata negli anni Settanta del secolo scorso della Critica della ragion pura di Immanuel Kant scriveva che per capire una filosofia bisogna capire il problema a cui intende rispondere. Edizioni San Paolo ha pubblicato la tesi di dottorato in teologia di Luigi Giussani del 1954: Ilsecondo Reinhold. Un ponderoso volume sul teologo protestante americano del Ventesimo secolo fautore di una teologia esistenzialista nata come esigenza di risposta alla disillusione per l’idealismo-sociale del Social Gospel, un pensiero intriso di irrealismo ottimista, acriticamente al traino del progresso economico di cui l’America era protagonista, propugnando una riforma sociale di cui Cristo avrebbe dovuto esser l’anima. ...