Il segreto del traffico stradale svelato da uno studio | si muove come una colonia di batteri

(Di giovedì 2 maggio 2024) Densità e velocità sono due fattori fondamentali per creare degli ingorghi stradali anche fra i microorganismi. Per spiegaresi formano un team di ricerca francese ha usato lo stesso modello matematico che viene impiegato per studiare la reazione delle molecole a riscaldamento e raffreddamento di un gas.