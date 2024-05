Il ritorno alla Roma di Kumbulla | Dipende da De Rossi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per Marash Nikolin, difensore albanese con cittadinanza italiana, quest’anno le cose sono andate male al Sassuolo: lapotrebbe richiamarlo in squadra. Il classe 2020 albanese è ancora sotto contratto con la, ma non è detto che l’anno pmo giocherà in giallorosso. La sua annata in prestito al Sassuolo non è stata soddisfacente dal punto di vista dei risultati, dato che la squadra neroverde è a un passo dretrocessione. Ciononostante il ragazzo è cresciuto molto. Non ha giocato molto spesso titolare, ma quando è stato chiamato in causa ha dimostrato personalità e serietà.(LaPresse)Per esempio, nella recente disfatta del Sassuolo contro la Fiorentina per 5-1, è stato uno dei pochi a non arrendersi finofine, anche se si è dovuto ...