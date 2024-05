Il Napoli fa tappa a Castel di Sangro dal 25 luglio | Quattro Amichevoli con Squadre Straniere

In esclusiva a Tele Club Italia il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso , intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News , ha rivelato le date del ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro nella secondo parte del ritiro azzurro, dalle date di arrivo, alle amichevoli in programmata fino ... Continua a leggere>>

Romano: “Conte non si è offerto al Chelsea, ma il napoli resta un’opportunità” - ForzAzzurri.net - Fabrizio Romano: "Conte non si è offerto al Chelsea, ma il napoli resta un'opportunità" Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, su YouTube, ...

Non si perdono le vecchie abitudini: in ritiro in Abruzzo quattro amichevoli con club stranieri - La prossima estate il napoli tornerà nuovamente in Abruzzo per il ritiro pre-stagionale. Precisamente a Castel di sangro dal 25 luglio al 10 agosto come riferisce Il Centro: in programma quattro ...

