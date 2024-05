Il Napoli ancora in ritiro a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilè alle prese con la scelta del nuovo tecnico, ma programma anche ilestivo. Su “Calcio e Finanza” leggiamo che “dopo il consuetoa Dimaro in Trentino, gli azzurri proseguiranno la preparazione in vista della stagione 2024/25 adi. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco del comune abruzzese che ha ufficializzato anche le date: dal 25 luglio al 10 agosto. Anche per la prossima estate si giocheranno allo stadio Patini quattro amichevoli con club stranieri. Le date saranno soggette a modifica se il, classificandosi dopo l’ottavo posto in classifica, sarà costretto a giocare i preliminari di Coppa Italia. Opportunità che sperano di scongiurare aVolturno, anche perché significherebbe non partecipare a nessuna competizione ...