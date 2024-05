Il loop ambientalista che fa esplodere il prezzo del rame

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Serve sempre piùper la transazione ecologica, ma proprio perché viene da un tipo di estrazione particolarmente inquinante c’è una crescente resistenzaad estrarlo. È anche questoche spiega il boom dei prezzi: più 30 per cento in due anni, 18 per cento in due mesi, e venerdì la barriera dei 10.000 dollari la tonnellata è stata oltrepassata per la prima volta dal 2022, malgrado tra il 2010 e il 2024 la produzione sia aumentata di 8 milioni di tonnellate. Ma solo se arrivasse a 12.000 dollari, secondo gli analisti, si potrebbero trovare i 150 miliardi di dollari necessari alla ricerca di nuovi giacimenti. Intanto, effetto della situazione è la clamorosa offerta di 39 miliardi di dollari da parte del colosso minerario australiano Bhp Billiton per l’acquisto del conglomerato gemello sudafricano Anglo American - De ...