Il grande salto di Stefano De Martino

(Di giovedì 2 maggio 2024)De(Us Rai) E’ arrivato il momento perDe. Potrebbe essere lui l’uomo designato dalla Rai per il dopo Amadeus. Giovane (per davvero), ha dalla sua parte fama accompagnata da presenza scenica e dal tocco di napoletanità, in più una discreta gavetta supportata da risultati d’ascolto convincenti e botte di fortuna. E ça va sans dire l’imprimatur del potente agente Beppe Caschetto. Certo, tante doti che non l’hanno reso ancora un conduttore di razza e che non compensano nemmeno alcuni difetti. Ma, in tempi di vacche magre, meglio dare l’opportunità a una giovane scommessa, che una chance a qualche vecchio mediano che non ha mai sfondato.si avvierebbe così ad essere il conduttore di Affari Tuoi. Piace ai vertici Rai e ha già sostituito Amadeus, con successo, a ...