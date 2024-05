Il Gladiatore 2 - quando uscirà il primo trailer del sequel di Ridley Scott?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo essere stato mostrato al CinemaCon di Las Vegas, eccopotrebbe uscire ildelIl mese scorso è stato presentato ilde Il2 nel corso del CinemaCon di Las Vegas e le immagini avevano lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Maverrà diffuso online il filmato? Cosa racconterà Il2? Secondo quanto anticipato, ilche vede ancoraalla regia racconterà una storia di vendetta molto tagliente e secca, ma non per questo meno emozionante del film originale con Russell Crowe. La scena della battaglia con le scimmie, che dovrebbe essere al centro del filmato, viene descritta come "cruenta" e "assolutamente folle", con i ...