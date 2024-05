Il filocinese jeremiah Manele eletto primo ministro delle Isole Salomone - Il 2 maggio il ministro degli esteri filocinese jeremiah Manele è stato eletto in parlamento capo del governo delle Isole Salomone. Ha sconfitto Matthew Wale, che puntava a ridurre l’influenza di Pech ...

