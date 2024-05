Il fascino del male

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ormai è la prassi. Anche se, per la verità, si tratta di una dinamica antichissima: ogni volta che c’è un incidente, una rissa o una qualche situazione potenzialmente pericolosa, puntualmente intorno ai protagonisti si crea un capannello di curiosi. E sempre più spesso capita che ci sia chi documenta il tutto con il cellulare (magari senza neanche provare ad aiutare la sventurata vittima), pronto a trasformare la cronaca in un video virale. Come per esempio accaduto in Stazione Centrale a Milano, dove una folla di spettatori non paganti ha assistito a un accoltellamento . Ma perché accade tutto ciò? Perché uno schianto tra auto influenza il traffico nella direzione opposta? La risposta è molto meno banale di quanto possa sembrare. Non si tratta infatti di “semplice” curiosità ma bensì di bias psicologici, ovvero tendenze della mente umana. Secondo alcuni studi di psicologia ...