Il dolore della sorella di Giulia Tramontano | Oggi avresti 30 anni e vorrei pace per noi

(Di giovedì 2 maggio 2024) «spezzare l’incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando nelle tue 30 candeline, come se potessi soffiare via tutto il male». Chiaraha voluto dedicare un pensiero su Instagram alla, uccisa il 27 maggio dell’anno scorso incinta di sette mesi dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, che proprioavrebbe compiuto gli. S ulle note di «Ovunque Sarai»,...

Bologna, processo Amato ultime notizie. Il medico: “Mai stato invidioso dei beni di mia moglie” - Nuove spontanee dichiarazioni dell’imputato in tribunale, accusato di avere ucciso con un cocktail di farmaci la suocera giulia Tateo e la moglie Isabella Linsalata a 22 giorni di distanza l’una dall’ ...

Giampaolo Amato in aula: "Con mia suocera rapporti affettuosi, le facevo solo cure oftalmiche"

