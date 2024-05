I decreti a cui sta lavorando Salvini sono il solito regalo ai tassisti Gli Ncc promettono | se non cambiano li impugneremo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Lega, come si sa, ha il pallino non solo dei balneari ma anche quello dei. Ovvero ha a cuore la loro sorte e ne difende a spada tratta gli interessi a scapito delle categorie contigue, come quella degli Ncc. E anche questa volta il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo, ci è ricascato. La bozza dei treche ha illustrato a una platea di oltre 60 associazioni di categoria il 3 aprile ha fatto andare su tutte le furie gli Ncc. “Se queinon cambieranno li”, dice a La Notizia Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. La verità è cheè rimasto sordo perfino ai richiami della Consulta e del Tar Lazio. Che, con ...