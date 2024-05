i dati dell' analisi di Switcho - paiono esserci ottime possibilità di trovare qualcosa di più conveniente per la propria bolletta rispetto all’offerta in corso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 2 maggio 2024) Con l’arrivoa primavera arrivano anche buone notizie dal mercato energetico: dopo quasi oltre due anni di crisi, con picchi altissimi di prezzo per la materia energia luce e gas rispettivamente, il costo all’ingrosso è tornato ai livelli pre-crisi. Una notizia importante, soprattutto per le famiglie, che si porta dietro una domanda: visto il calo di prezzo all’origine, si risparmierà anche sulla? La risposta, però, non è così scontata e anzi, gli esperti, dicono che non è affatto detto. ...