Horizon Parte 1 - il western di Kevin Costner è lunghissimo | svelata la durata

(Di giovedì 2 maggio 2024) La primadel raccontodiavrà unafolle, che sfiderà la pazienza dello spettatore In un nuovo articolo sulle prossime uscite in sala in arrivo, Deadline ha svelato in anticipo ladella primadi: An American Saga, l'epopeadiretta e interpretata dae sembra che metterà alla prova la pazienza del pubblico. Di cosa parla? La saga, secondo quanto ha rivelato il sito del Festival di Cannes, dove saranno proiettate le prime due parti, sarà composta da 4 parti che verranno distribuite nel corso di vari mesi nelle sale e, oltre al protagonista, tra gli interpreti principali ci sono ...