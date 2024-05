Highlights e gol Marsiglia-Atalanta 1-1 | Europa League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’andata della semifinale dell’. Finisce 1-1 al Velodrome, in cui accade tutto nel primo tempo: ospiti avanti con Scamacca, ma ripresi dalla rete di Mbemba. Nella ripresa l’soffre, prova a colpire in contropiede e alla fine di accontenta di un pareggio che rimanda ogni discorso alla partita di ritorno, in programma al Gewiss Stadium. Pesa l’infortunio di Sead Kolasinac, costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora. LE PAGELLE E I VOTI ILDEI GOL E DEGLISportFace.