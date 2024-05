High School Game - domani a Caserta il rush finale

A Bollate , la Scuola Montale ha adotta to lo stile “ High School ” americana. La richiesta è nata dai ragazzi che, nel corso delle visite fatte dall’Assessore alle politiche educative Ida DeFlaviis dopo il Covid, hanno chiesto esplicitamente di avere armadietti a Scuola per lasciare parte dei loro ... Continua a leggere>>

high school Game, domani a Caserta la semifinale nazionale: 500 studenti in sfida, l'ultimo rush a Civitavecchia - Domani, venerdì 3 maggio, 500 studenti degli Istituti Superiori italiani sbarcheranno all’Università Luigi Vanvitelli di Caserta per sfidarsi nella Semifinale del ...

Docenti del Liceo Classico “Govone” di Alba in Erasmus in Grecia - Tre docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Govone” di Alba hanno partecipato a un’esperienza di Job Shadowing presso la First high school dell’isola greca di Corfù dal 22 al 26 aprile 202 ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Il gruppo First high-school Education riporta un difficile anno fiscale 2023 - Telefonata di presentazione dei risultati: Il gruppo First high-school Education riporta un difficile anno fiscale 2023 ...

