Harry - con Meghan Markle al tuo fianco hai perso credibilità | la rivolta dei veterani alla vigilia degli Invictus Games

(Adnkronos) – Il principe Harry vorrebbe molto andare in Gran Bretagna per il decimo anniversario degli Invictus Games, ma probabilmente non lo farà per il fatto che non gli viene garantito un Livello adeguato di sicurezza. Di certo, se dovesse decidere di partire per l'evento dell'8 maggio, non ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il principe Harry vorrebbe molto andare in Gran Bretagna per il decimo anniversario degli Invictus Games, ma probabilmente non lo farà per il fatto che non gli viene garantito un Livello adeguato di sicurezza. Di certo, se dovesse decidere di partire per l'evento dell'8 maggio, non ...

Continua a leggere>>