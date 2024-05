Hamas | Spirito positivo per trattativa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 15.53 La direzione politica diparla di "nell'esame del cessate il fuoco" con Israele. In un comunicato lanciato da alcuni media arabi, il movimento parla dell'apprezzamento del suo leader Ismail Haniyeh per il ruolo di mediazione svolto dall'Egitto. In una telefonata al capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal, Haniyeh ha detto: "La delegazione negoziale del movimento verrà in Egitto per completare le discussioni in corso con l'obiettivo di maturare un accordo che soddisfi le richieste del nostro popolo".