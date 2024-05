Hamas - ' negativi su attuale trattativa ma andiamo avanti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) "La posizione sull'documento negoziale è negativa". Lo ha detto Osama Hamdan, alto rappresentante diin Libano in una intervista ad una tv locale, ripresa dal New York Times.ha poi precisato che questo "non vuol dire che i negoziati si siano fermati". "Anche se il gruppo non accetta le attuali proposte israeliane senza modifiche, siamo disposti - ha continuato - a continuare a negoziare".