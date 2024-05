Guida TV Sky Cinema e NOW | BlackBerry - Giovedi 2 Maggio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nell'epico mondo de "I tre moschettieri - D'Artagnan", il capolavoro di Dumas rivisitato in un nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Segui le avventure di D'Artagnan mentre si allea con Athos, Porthos e Aramis nel cuore della guerra. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "", un film che ripercorre la storia del primo "smartphone" in commercio, dalla sua ascesa fulminea al suo declino.Su SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai rivivere il visionario mondo di "Inception", il thriller di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, dove un uomo deve infiltrarsi nei sogni degli altri. Per un momento di divertimento in ...