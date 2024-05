Guida alla doppia detersione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Primo step della skincare, nonché il più importante, lapermette di liberare la pelle dal make up e da agenti esterni, lasciando il viso pulito e permettendo ai prodotti successivi di agire in profondità. Uno dei principali segreti di bellezza coreana, il «double cleansing» (, ndr) prevede l’utilizzo di due prodotti — il primo oleoso, il secondo schiumogeno — per assicurarsi che la pelle sia preparata al resto della routine. Secondo i dermatologi, questo metodo permette di ottenere una carnagione complessivamente più sana, specialmente per chi vive in città e si trova ogni giorno a fare i conti con alti livelli di inquinamento che a lungo andare possono portare a un invecchiamento precoce della pelle. Come suggerito, lainizia con un prodotto oleoso, che ...