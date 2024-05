Guerra in M O - Israele teme inclusione nel rapporto Onu su bambini e guerre

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il governo Netanyahuchesarà inserito per la prima volta neldelle Nazioni Unite sulle entità che danneggiano inelle zone di conflitto ed è mobilitato in una serie di contatti per cercare di sventare questa possibilità. Il timore di finire neldel rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per ie i conflitti armati, atteso il mese prossimo, si somma alle preoccupazioni per un eventuale mandato di cattura internazionale per il premier Benjamin Netanyahu da parte della Corte Penale Internazionale: nel primo casosi ritroverebbe in un documento Onu assieme a entità non statuali terroristiche come Stato Islamico e Al-Qaida, nel secondo il capo dell'esecutivo israeliano sarebbe in compagnia ...