Gudmunsson - parla il padre | ‘Inte - Juve o Premier? Farebbe bene onvunq -e, io spero che resti in Italia’|Mercato

(Di giovedì 2 maggio 2024) 2024-05-02 16:17:00 Fermi tutti! Il futuro di Albert, attaccante del Genoa autore di 14 gol in 34 partite di campionato, è ancora avvolto dal mistero. La stella islandese della formazione rossoblù piace da tempo a due delle principali realtà della nostra Serie A, Inter entus, ma è consapevole di aver attratto l’interesse pure di alcune formazioni diLeague, campionato per il quale stravede. Dei possibili scenari di mercato hato Guomundurdiktsson,del calciatore, intervistato da calciomercato.it.ANCORA IN ITALIA? – “Albert ama l’Italia e questa non è una sorpresa, perché tutti dovrebbero amare l’Italia. Il cibo, la gente, il vino, la vostra passione per il calcio, il vostro stile. Cosa non è da amare dell’Italia?. Lui ama la sua vita a Genova e ...