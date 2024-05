Gorgonzola - ha un malore alla guida e sbatte contro il guardrail | 47enne trasportato in codice rosso al San Raffaele

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024)(Milano), 2 maggio 2024 – Lungo la strada provinciale SP13, all’altezza di, un uomo di 47 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto alle 9.37 di questa mattina. Dalle prime informazioni di Areu sembra che la dinamica sia stata causata verosimilmente da undel conducente che perdendo illlo dell’auto è andato are con la vetturail. L’uomo non ha riportato traumi evidenti ma è stato ospedalizzato inall’ospedale Sandi Milano: sono intervenuti automedica, ambulanza oltre i vigili del fuoco e la polizia locale sul luogo dell’accaduto.