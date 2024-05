Google dà - Google prende | novità e rimozioni per Discove - Ricerca e Messaggi

Sembra che Google stia sperimentando un filtro anche per i video in formato breve, come quelli proposti da TikTok, Reels e YouTube Shorts. L'articolo Ricerca Google potrebbe rendere più semplice trovare questi video proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

I nuovi filtri di ricerca di Google Drive sono disponibili nell'app per Android: trovare un file non è mai stato così facile.

Si può chiedere a Gemini di riepilogare un documento di testo salvato in Drive, calcolare un itinerario, mostrare una lista di hotel in una zona, vedere i voli disponibili per una destinazione. Il chatbot di Google diventa più personale....

A marzo Prabhakar Raghavan, responsabile del motore di ricerca google Search, aveva spiegato l'intenzione di google di creare team più vicini agli utenti dei mercati chiave, come l'India e il Brasile, ...

google ha portato anche in Italia le estensioni per Gemini, ossia la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale del gruppo in maniera integrata con varie applicazioni, tra cui Maps, Gmail, ...

Un rapporto di Gartner uscito qualche giorno fa stima che la metà delle persone cercheranno via IA, invece che con i motori, entro il 2028. Noi ...

