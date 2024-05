Gli splendidi 80 anni di Roby Facchinetti | Non ho mai smesso di sognare Gli auguri dei figli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bergamo –ha compiuto 80: “Per me è un grande traguardo. E devo ringraziare tantissimi amici che ho incontrato in questo lunghissimo percorso. Innanzitutto i Pooh, la mia famiglia. E tantissimi altri”. Il cantante ha spiegato in un video messaggio sui suoi profili social: “Non ho maidie voglio continuare a farlo, perché l’età non conta”. Infine un ringraziamento ai tanti follower: “Vi ringrazio per il vostro affetto, grazie, grazie, grazie”. Tantissimi i messaggi dida parte di colleghi e amici. Da Lorenzo Jovanotti a Mara Venier, passando per Giusy Ferreri e Santurnino. Immancabili i messaggi dei. Francescoha postato una foto di famiglia con la scritta “Ti amo più della mia stessa ...