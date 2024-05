Gli smartphone ci spiano - ecco come è possibile Cosa fare per tutelare la nostra privacy | la guida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Con il rapidissimo evolversi del progresso tecnologico, certi aspetti dellaquotidianità che un tempo ricadevano nel campo della “fantascienza” sono divenuti realtà, e neppure stupisce più di tanto il fatto che lodi cui oramai dispone chiunque, alle volte più di uno, possa “origliare” le nostre conversazioni private. In molti sostengono che le app installate suglisiano in grado di accendere il microfono automaticamente in modo da captare quelle parole chiave utili per creare pubblicità mirate. Il rischio c’è, ed è peraltro stato oggetto di una clamorosa inchiesta già nell’ottobre del 2021 da parte del Garante, proprio in merito all’utilizzo del microfono degliper spiarci a fini di marketing, arrivando a stabilire che il fenomeno sembrerebbe causato – ...