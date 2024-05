Giro d' Italia 2024 - Thomas | Pogacar favorit - ma non parto battuto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio– Il concetto è chiaro e ribadito a più riprese e da ogni lato ormai da settimane: ald'tutti saranno contro Tadej, ilo numero uno. L'altro concetto, fatto proprio in particolare dalla Ineos Grenadiers, è che ogni tentativo sarà fatto per ribaltare le gerarchie prefigurate un po' da tutti, con Geraintcome portavoce di questo messaggio. I dettagli Al di là della sana rivalità con il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates, con il quale in ballo c'è anche una sorta di gap generazionale, l'impressione è che al britannico non sia ancora andata giù la maglia rosa scippata in extremis nella cronoscalata del Monte Lussari un anno fa da Primoz Roglic. Dunque, in palio per uno dei veterani del gruppo non c'è soltanto un ...