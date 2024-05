Giro d’Italia 2024 - diciottesima tappa Fiera di Primiero – Padova | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilprosegue con la. Dopo le tre durissime prove appena concluse,di “riposo” con i 178 km (550 metri di dislivello) dadi. Probabile volata finale. Tutto in discesa leggera dalla partenza fino a Feltre. Pianeggiante dopo attraverso le terre del Prosecco, Treviso e l’entroterra veneziano. Ultima parte lungo il Brenta e le sue ville per arrivare in Prato della Valle a. Un GPM (Lamon al 17° km), uno Sprint a punti (Valdobbadiene), uno Sprint abbuoni (Martellago) e uno Sprint Inter(Villorba). Partenza in programma per le 13.00, arrivo previsto intorno alle 17.00....