Giochi Sotto il Glicine - la foto di Cristina Cinini vince il contest su Instagram

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 - Una sfera riflette le tante sfumature di lilla e viola deldel Giardino Bardini. Ladiha vinto ilgrafico ‘il' conquistando il maggior numero di like (oltre 600). Anche quest’anno la community di Villa Bardini ha accolto con entusiasmo il momento della fioritura deldella pergola del Giardino Bardini, affacciata su uno dei panorami più spettacolari di Firenze. La fioritura è salutata sui social da un tripudio digrafie e la pergola è diventata un simbolo della villa riconosciuta in tutto il mondo. Per valorizzare gli scatti più originali e belli Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con il suo ...

La vittima è una donna cinese di 31 anni, che stava scattando un selfie al bordo di un cratere , quando è inciampata, precipita ndo per oltre 75 metri. Turista muore precipita ndo nel cratere di un vulcano – Ilcorrieredellacittà.com Per recuperare il corpo della donna ci sono volute due ... Continua a leggere>>

Nuova ondata di maltempo nel Lazio. In queste ore pioggia ma soprattutto grandine si sono abbattute sulla Regione con in più nevicate fino a bassa quota. Apprensione tra i pendolari sul Grande Raccordo Anulare a causa dei ‘chicchi’ che hanno reso scivoloso il manto stradale. Le previsioni delle ... Continua a leggere>>

Parma in Serie A: la festa in città per la promozione. Video e foto - I calciatori e lo staff sono stati travolti dall’entusiasmo dei tifosi, accorsi in piazza Garibaldi anche sotto la pioggia per festeggiare la promozione. Cori, fumogeni, ovazioni per il presidente ...

Google foto nasconderà le immagini del tuo ex - Una nuova funzionalità in arrivo su Google foto permetterà di nascondere (o bloccare) la comparsa di persone specifiche tra i ricordi.

