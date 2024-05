Giarre - sequestrati oltre 12mila prodotti non sicuri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione diillegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a12.000di vario genere, tra i quali bigiotteria edi merceria utilizzati nel confezionamento di bomboniere e pacchetti regalo, nonchéelettrici non. In particolare, nel corso dell’intervento eseguito presso un punto vendita sito ingestito da un imprenditore di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle della Compagnia di Riposto hanno individuato diversi, per la maggior parte accessori per capelli, articoli da ...