Germania - la marcia degli islamisti al grido califfato

(Di giovedì 2 maggio 2024) Mentre in Italia ci balocchiamo con gli spettri politici del 25 aprile, con il classico tentativo da parte della sinistra di fare l’esame del sangue alla destra alla ricercaanticorpi dell’antifascismo, ini sostenitori delislamico hanno manifestato quasi indisturbati con tanto di slogan, cartelli e striscioni espliciti. È successo sabato scorso ad Amburgo, così come riporta buona parte della stampa europea. A quanto pare, la manifestazione è stata organizzata in concomitanza dell’avvio della campagna elettorale del cancelliere Olaf Scholz per le prossime europee. In particolare, secondo le autorità tedesche gli artefici della stessa manifestazione sarebbero i membri di “Muslim Interactive”, un gruppo antidemocratico che i servizi segreti di Berlino classificano come estremista. E vorrei vedere come sarebbe ...