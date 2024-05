Genova - molesta due ragazze all' uscita di un locale e le minaccia con un cavatapp - arrestato tunisino

genova, importuna e minaccia due ragazze per strada: arrestato - In nottata, intorno all’una, la Centrale Operativa di genova riceveva una richiesta di soccorso da parte di una ragazza, una trentenne genovese, intimorita da un soggetto straniero che aveva importuna ...

Continua a leggere>>

“Violentata da uno sconosciuto”: la denuncia drammatica di una 18enne - I fatti sarebbero andati in scena a genova e precisamente in Val Bisagno dopo una serata ... almeno per ora, estraneo ai fatti. La ragazza era stata soccorsa dagli agenti delle volanti della polizia ...

Continua a leggere>>

Denuncia violenza sessuale dopo la discoteca, 18enne ricoverata - Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata all'ospedale Galliera di genova raccontando di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca.

Continua a leggere>>