Garfield – una missione gustosa | una formula che funziona sempre

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ci sono alcune figure che tornano in modo ricorrente nella storia dell’intrattenimento rivolto alle famiglie ( il Grinch, The Mask, vari personaggi Disney, ecc.). Tutti personaggi che nel corso degli anni sono stati sottoposti a varie sperimentazioni di formato, passando da film in live action a prodotti animati di varie tipologie, senza poi contare videogiochi, fumetti e quant’altro., l’amabile (ma non altrettanto affabile) gatto goloso rientra sicuramente in questo insieme di icone. Infatti,– Una, non è che l’ultimo di una lunga scia di prodotti, animati e non. Solo facendo riferimento a quest’ultima specifica categoria, ovvero quella dei lungometraggi d’animazione, vi sono già altri tre titoli a fargli compagnia, tutti dal canto loro sconnessi da ...